19 августа отмечается Всемирный день фотографии — он был учрежден в 2009 году по инициативе австралийца Корске Ара. Именно в этот день в 1839 году мир узнал о способе создания дагерротипа, который стал предшественником фотографии. В честь праздника ТАСС рассказывает о нескольких своих фотомастерах

Самый заслуженный из них — Владимир Смирнов, самый молодой — Валерия Калугина, самый боевой — Дмитрий Ягодкин, самый большой любитель природы — Юрий Смитюк. А еще у нас работает Михаил Терещенко, победивший в международном конкурсе World Press Photo!

Владимир Смирнов работает в ТАСС более 25 лет. Мы посылаем его и на правительственные саммиты, и на крупные международные форумы. А еще он профессионально снимает живую природу — особенно птиц. "Я живу в небольшом городе Иваново и люблю фотографировать повседневную жизнь — интересно наблюдать за ней и находить интересное, казалось бы, в самых обычных вещах. Работая в ТАСС, я буквально попал на деньги: моя фотография победила во всероссийском конкурсе изображений, которое должно было быть напечатано на новой денежной купюре", — рассказывает Смирнов.

Другой наш герой — Юрий Смитюк. Он родился в маленьком приморском селе Хороль. В детстве Юрий учился в школе искусств, увлекался фотографией, но, выбирая профессию, решил стать нефтяником. Однако со временем увлечение перевесило все остальное. "Я счастливый человек — мое хобби и профессия совпадают. Мне нравится снимать живую природу. Благодаря ТАСС я фотографирую тигров, тюленей, диких птиц — удивительную природу нашей страны. С фотокамерой объездил всю Россию. Работа фотокорреспондентом дает мне возможность полностью реализовать себя. Увлекаюсь подводной и аэросъемкой. Мне всегда было интересно узнать, как добывают нефть, алмазы. И ТАСС дал мне такую возможность", — рассказывает Юрий.

Другая наша сотрудница, Валерия Калугина, выросла в маленьком городке, в многодетной семье военных. Она мечтала работать в ТАСС с первого курса журфака. "Когда меня взяли на практику, поняла — это шанс! Два года я стажировалась в Фотохронике ТАСС, бралась за любые съемки — ночью, днем, в выходные — неважно! Лишь бы быть полезной. Когда мне вручали диплом об окончании, в кармане у меня уже лежало редакционное удостоверение", — делится воспоминаниями Валерия.

Многие фотографы ТАСС работают в зоне специальной военной операции. Например, Дмитрий Ягодкин, который начал заниматься фотографией еще в детстве, в родном Донецке. "С началом СВО я понял, что нужен Родине. У каждого свой долг. К сожалению, профессия военного репортера часто связана с опасностью. Есть и много ограничений, когда работаешь на линии боевого столкновения. Важно не мешать военным и доносить до людей только правду! Журналистское образование я стал получать параллельно с работой, без отрыва от производства", — рассказывает Дмитрий.

Еще один сотрудник Фотохроники ТАСС — Михаил Терещенко. Он стал победителем самого престижного фотоконкурса World Press Photo, что вызвало неоднозначную реакцию в Европе: его даже хотели лишить приза. Но жюри конкурса еще раз пересмотрело его работы и, узнав, что победитель — фотограф из ТАСС, убедилось, что все снимки — чистая правда. Победу решили оставить, но на церемонию вручения приза не приглашать. По образованию священнослужитель, Михаил отнесся к этому решению философски. "Впервые за 34 года Фотохроника ТАСС получила приз! Российское информационное агентство прославилось на весь мир: моя серия о протестах в Грузии стала обобщенным "портретом" любого протеста — бессмысленного и беспощадного", — говорит Терещенко.