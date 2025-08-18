Из-за потери боеспособности оставшийся личный состав 93-й отдельной механизированной бригады выводят с этого участка фронта, сообщили в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Российские войска под Константиновкой в ДНР практически уничтожили 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, из-за потери боеспособности оставшийся личный состав бригады выводят с этого участка фронта.

"93-я бригада на константиновском направлении понесла большие потери, практически уничтожена силами подразделений 3-го армейского корпуса Южной группировки войск. И командование ВСУ приняло решение вывести ее с этого направления", - сообщили в силовых структурах.

По данным силовиков, на место 93-й бригады перебрасывают 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ.