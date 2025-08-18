Деятельность центра остановили в конце февраля 2022 года

ПРАГА, 18 августа. /ТАСС/. МИД Чехии планирует во второй половине текущего года в дистанционном режиме возобновить работу Чешского центра в Москве. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

Российская общественность, как отметил портал, получит возможность в режиме онлайн знакомиться с достижениями чешкой культуры, науки и искусства. Деятельность Чешского центра была остановлена в конце февраля 2022 года.

"Длительное время у нас отсутствует прямой контакт с российской общественностью. Одновременно мы понимаем, что и в российском обществе есть люди, разделяющие [наши] ценности, которых мы хотим поддерживать и с которыми хотим общаться", - ответил на вопрос Idnes о планах возобновления работы Чешского центра в Москве министр иностранных дел республики Ян Липавский. Культура, по его словам, представляет собой "универсальный международный язык", благодаря которому может происходить общение между народами, когда не эффективны "другие формы контактов".

"Нас не может радовать прерывание традиции чешско-российского культурного обмена. Контакты в сфере общественной дипломатии в большинстве своем переносятся в виртуальное пространство", - привел портал слова генерального директора Чешских центров Итки Панек-Юрковой. Чешским центром в Москве, по ее словам, планируется проведение онлайн-мероприятий для поддержания культурного диалога с российской общественностью, что будет содействовать, в частности, установлению и развитию связей между деятелями культуры обеих стран.

Чешские центры - сеть организаций, созданная МИД республики для развития международного сотрудничества в области культуры, образования, торговли и туризма. Сейчас их насчитывается 26, и они действуют на четырех континентах.