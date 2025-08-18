Вуз покажет уникальные цифровые технологии диагностики здоровья, ранозаживляющие ткани и натуральные лечебные препараты

УЛАН-УДЭ, 18 августа. /ТАСС/. Уникальные цифровые технологии диагностики здоровья, ранозаживляющие ткани и натуральные лечебные препараты, созданные из растений Байкальской природной территории, войдут в экспозицию Бурятского государственного университета (БГУ) имени Доржи Банзарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"БГУ презентует на ВЭФ свои достижения в области регенеративной медицины и фармацевтики. Это уникальные цифровые технологии диагностики здоровья, ранозаживляющие ткани и натуральные лечебные препараты, созданные из растительного сырья Байкальской природной территории", - сообщили в пресс-службе.

Экспозиция БГУ познакомит участников форума с системой "Ассистент врача восточной медицины": с помощью искусственного интеллекта система анализирует состояние пациента и подбирает индивидуальные рекомендации по применению БАД, фиточаев, лечебных мазей. Вторая разработка - это портативный комплекс диагностики пульса, он позволяет за несколько минут оценить состояние сразу нескольких органов и выявить изменения.

На ВЭФ ученые из Бурятии также представят инновационные методы восстановления тканей, которые могут применяться в хирургии и противоопухолевой терапии - будет презентована ранозаживляющая коллагеновая пленка с растительными экстрактами для ускоренного заживления ожогов, ран и послеоперационных швов. Кроме того, в экспозицию войдут натуральные препараты, разработанные в лабораториях БГУ: бурятские ученые разработали уникальные формулы биодобавок, наномазей, бальзамов, гидролатов и эфирных масел, которые находят применение в медицине, в косметологии.

Будущий кампус "Байкал"

В Бурятском государственном университете работают лаборатория инновационной фармацевтики, лаборатория фармакологических исследований, центр прикладных цифровых исследований и разработок и лаборатория биотехнологий. На их базе ученые и студенты занимаются разработкой инновационных технологий и лекарственных препаратов.

"Для БГУ участие в Восточном экономическом форуме - это возможность заявить о себе как о вузе, где создаются передовые медицинские технологии. Это особенно актуально в рамках реализуемого межвузовского кампуса мирового уровня "Байкал", где приоритетным направлением станет интегративная медицина и сопутствующие лаборатории", - отметил ректор БГУ Алдар Дамдинов.

Ранее он сообщал ТАСС, что кампус, который откроется в 2029 году, объединит Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию, Восточно-Сибирский государственный институт культуры, Бурятский институт инфокоммуникаций Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики. Приоритетными направлениями работы кампуса будут подготовка кадров для системы здравоохранения, а также обучение студентов из Монголии и других стран Азии.

X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка "Улица Дальнего Востока" будет доступна для участников форума, 7-9 сентября она откроется для всех желающих.