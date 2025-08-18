В Москве пройдут первые открытые экскурсии в реконструированные школы

С 2026 года до 100 школ ежегодно будут проходить полный капитальный ремонт

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Дни открытых дверей впервые пройдут в обновленных школах столицы с 25 по 30 августа. Все желающие смогут посмотреть, как изменились здания после полной реконструкции по программе "Моя школа", сообщила заммэра Анастасия Ракова.

"Уже совсем скоро, 1 сентября, наши школы вновь откроют свои двери. Среди них 51, которая полностью в этом году реконструирована <...>. В этом году мы впервые приглашаем в наши школы не только детей и их родителей, но и всех, кому это интересно, чтобы оценить новое образовательное пространство. Мы ждем всех с 25 по 30 августа на экскурсии в новые реконструированные школы", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она подчеркнула, что со следующего года до 100 школ ежегодно будут проходить полный капитальный ремонт. Эта программа позволит в ближайшие годы привести в современный образовательный вид все школы, которые морально и физически уже устарели. "Мы постарались по-новому подойти к организации образовательного пространства и логистики, чтобы новая среда позволяла развиваться самым лучшим возможностям ребят, была открыта для творчества, инноваций, чтобы она была дружелюбной и эстетичной",- добавила заммэра.

С понедельника по пятницу экскурсии можно посетить с 14:00 до 20:00, а в субботу - с 10:00 до 16:00. Необходима предварительная регистрация. Гости увидят современные медиатеки, которые пришли на смену традиционным библиотекам, читальные залы с зонами для групповых занятий и местами для индивидуальной работы.

Также можно посетить специализированные учебные кабинеты, где школьники будут проводить научные эксперименты. Здесь установили цифровые и стереоскопические микроскопы, 3D-принтеры, а также оборудование для занятий робототехникой - от конструкторов до станков с числовым программным управлением. Гостям покажут и новые обеденные залы, предложат оценить зоны отдыха в школьных коридорах.

Помимо экскурсий, для москвичей подготовили специальную программу. Например, в обновленных спортзалах и на школьных спортплощадках тренировки проведут учителя физкультуры. Специалисты Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки проведут серию лекций и консультаций для родителей, среди тем - адаптация детей к школе, развитие эмоционального интеллекта. Кроме того, 20 августа в центре столицы установят необычный арт-объект - большой школьный рюкзак.