Глава республики Денис Пушилин поручил Минпромторгу региона содействовать таким компаниям и представить адреса и график, по которым можно получить воду

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Минимум 42 предприятия ДНР готовы бесплатно раздавать воду жителям, где сейчас наблюдается водный кризис, сообщил глава республики Денис Пушилин по итогам совещания с региональным кабмином и муниципалитетами.

"Совместно с федеральным центром продолжаем принимать меры, чтобы решить проблему с острым дефицитом воды. К этой работе подключаются и владельцы бизнеса. Знаю минимум 42 промышленных предприятия, которые готовы бесплатно раздавать воду жителям", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что поручил Минпромторгу ДНР содействовать таким предприятиям и представить адреса и график, по которым можно получить воду.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.