Время ожидания со стороны Тамани составляет более пяти часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Число автомобилей на подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи выросло до 2,8 тыс., сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

К 08:00 мск в очередях со стороны Тамани и Керчи находилось более 2,4 тыс. автомобилей.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2 100 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 715 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении по состоянию на 13:00 мск.