Несколько перелетов отменили

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 50 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропортах по всей России, несколько рейсов были отменены. Приведенные данные следуют из онлайн-табло аэропортов, а также по информации пресс-служб аэропортов.

Так, например, в аэропорту Пулково, согласно данным онлайн-табло, значительных задержек не наблюдается. Из дневных вылетов задержан совместный рейс Nordwind Airlines и "Белавиа" до Казани, рейс авиакомпании "Северсталь" до города Советский, вылет Аэрофлота до Минеральных Вод, а также рейс S7 Airlines до Новосибирска. Кроме того, отменены вылеты нескольких совместных рейсов Аэрофлота и "России" в Москву.

В аэропортах в регионах Уральского федерального округа существенных сбоев не отмечается, незначительные задержки вылетов произошли в екатеринбургском Кольцово - в Минводы, из Кургана - в Москву, и на прилет из Москвы - в аэропорту Тюмени.

В расписаниях аэропортов Центральной России, в том числе Иваново, Калуги, Ярославля, изменений нет. В аэропорту Тамбова, где ранним утром в понедельник вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, работа идет по графику. "Задержек нет, все рейсы вышли по графику, аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили ТАСС в аэропорту Тамбов (Донское).

Ряд задержек зафиксирован в регионах СФО. Так, аэропорт Толмачево (Новосибирск) сообщает о девяти задержках, один рейс Удачный - Новосибирск отменен, о причинах не сообщается. В Омске рейс авиакомпании "Северный ветер" в Сочи задержан с 08:40 до 14:00. В аэропорту Иркутска, согласно данным онлайн-табло, восемь задержек на прилет и одна на вылет. В Красноярске один рейс задерживается на прилет, в Норильске - два.

В регионах СЗФО на данный момент нет проблем с задержками авиарейсов. В аэропортах Карелии, Мурманска, Калининграда, Архангельска и Пскова все самолеты принимаются и отправляются по расписанию.

Задержки в регионах ДФО

На Дальнем Востоке сообщается о нескольких задержанных рейсах. Вылет трех рейсов авиакомпании "Ираэро" был задержан сегодня в Благовещенске из-за позднего прибытия воздушных судов, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "В связи с поздним прибытием воздушных судов сегодня в аэропорту города Благовещенск задержаны вылеты трех рейсов авиакомпаний "Ираэро". <…> Благовещенской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров", - сказано в сообщении.

Кроме того, по предварительным данным, рейс IO-105 до Владивостока, запланированный на 10:10 (04:10 мск), перенесен на 16:50 (10:50 мск). Вылет рейса IO-106, следующего в Читу и далее до Иркутска, перенесен с 15:40 (09:40 мск) на 22:50 (16:50 мск). Отмечается, что в случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору.

Также несколько задержек произошло на Камчатке: с опозданием вылетят рейсы в Усть-Камчатск, Никольское, Усть-Хайрюзово, Тиличики, Новосибирск, Северо-Курильск, Тигиль. Причиной стали извержение вулканов и циклон, который принес в регион ливневые дожди.

Аэропорты Юга и Северного Кавказа

Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Минеральных Вод задерживается прилет дневного рейса из Шереметьево и двух дневных рейсов из Новосибирска. В аэропорту Махачкалы задерживается вылет дневного рейса в Сочи.

По основным туристическим направлениям аэропортов ЮФО - Сочи, Геленджик, Астрахань - массовых задержек не наблюдается. Отменен один рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Геленджик и обратно. В аэропорту Волгограда, согласно онлайн-табло, утром были задержаны два рейса в Москву - на вылет и прилет, причины задержки не сообщались.