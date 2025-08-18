"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов Москва - Владивосток для обеспечения ВЭФ

Авиаперевозчик предложит пассажирам девять дополнительных рейсов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту рейсов сообщением Москва - Владивосток для удовлетворения спроса в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил авиаперевозчик.

"Аэрофлот увеличит частоту собственных рейсов между Москвой и Владивостоком в рамках обеспечения Восточного экономического форума. В общей сложности, с 1 по 7 сентября авиаперевозчик предложит пассажирам 9 дополнительных рейсов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, максимальная частота полетов между Москвой и Владивостоком в некоторые даты будет достигать девять рейсов в сутки. Это позволит удовлетворить возросший на направлении спрос и перевезти всех желающих участников и гостей ВЭФ.

"Восточный экономический форум - ведущая площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Аэрофлот ежегодно является официальным авиаперевозчиком мероприятия", - отметили в "Аэрофлоте".

О форуме

Юбилейный X Восточный экономический форум пройдет в этом году с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главной темой форума станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков.

Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.