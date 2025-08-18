Прием заявок на премию в сфере медиа и журналистики "Шум" продлили

Ее призовой фонд составляет 12 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики "Шум" продлевает прием заявок до 24 августа. Призовой фонд премии составляет 12 млн рублей, сообщила пресс-служба круглогодичного молодежного образовательного центра "Шум".

"До 24 августа у молодых медиаспециалистов со всей страны есть возможность рассказать о своих проектах и побороться за денежное поощрение и поддержку профессионального медиасообщества. Призовой фонд в 12 млн рублей будет распределен между победителями и призерами в 12 номинациях: 600 тыс., 300 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно за первые, вторые и третьи места. Подать заявку можно на сайте <...> ", - говорится в сообщении. Премия является флагманским проектом Центра развития молодежных медиа "Шум", который базируется в Калининградской области, и проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

"В этом году мы еще раз увидели колоссальный интерес молодых людей к Премии "Шум". В первый месяц заявочной кампании мы собрали заявки со всех регионов России, что еще раз подтверждает: наша страна богата талантливыми специалистами, журналистами, блогерами и авторами проектов, которые меняют мир к лучшему", - отметила министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.

Карьерный лифт

В 2025 году премия проводится второй раз. В 2024 году победителями стали 15 медиаспециалистов, для которых победа в конкурсе стала своего рода карьерным лифтом. Во время заявочной кампании нового сезона состоялся один из трех блог-туров - медиаспециалисты и журналисты премии посетили Северную Осетию - Аланию, до конца августа пройдет еще два блог-тура: в Московскую и Челябинскую области, где участники будут знакомиться с инновационными сельскохозяйственными объектами и крупнейшими промышленными предприятиями страны.

Премию уже поддержали известные журналисты, выступив послами проекта. Премия охватывает как опытных медиаспециалистов, так и тех, кто только начинает свою карьеру в индустрии: одно из 12 направлений, а именно номинация "Яркий старт" посвящена дебютантам в медиа в возрасте от 14 до 17 лет. Также во время заявочной кампании премия "Шум" провела четыре образовательных онлайн-мероприятия для всех желающих. В прямом эфире молодые медиаспециалисты могли задать вопросы экспертам индустрии, узнать о карьере в медиа, о юридической безопасности и авторском праве, а также о возможностях для молодых специалистов России.

"После завершения регистраций все заявки отправятся на оценку экспертного совета, в состав которого вошли 62 профессионала сферы медиа и журналистики. Среди них руководители крупных медиапроектов, главные редакторы телеканалов и информационных изданий, пресс-секретари, телеведущие и другие специалисты индустрии. Экспертному совету предстоит выбрать по семь финалистов в каждой номинации, которые будут допущены к следующему этапу - народному голосованию. А уже 24 октября финалисты встретятся в Москве на очном этапе, где им предстоит защитить свои проекты перед экспертами", - уточняет пресс-служба образовательного центра "Шум". Награждение победителей состоится 25 октября в Национальном центре "Россия".

Организаторами форума выступают Росмолодежь в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", правительство Калининградской области и АНО "Молодежный центр "Шум". ТАСС - информационный партнер форума.