МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Подтверждение в виде СМС добавят при онлайн-записи родственников или близких по полису ОМС через систему ЕМИАС этой осенью. Это позволит повысить безопасность пользователей, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"Осенью планируется ввести важное изменение: для записи на прием родственников или других близких по полису ОМС потребуется однократное подтверждение через код, который получит сам пациент. Это поможет защитить от действий, совершаемых без ведома человека, и сделает систему еще более прозрачной. После подтверждения все функции сохранятся: запись, перенос и отмена приема останутся доступными в один клик ", - говорится в публикации на сайте департамента.

Отмечается, что для детей порядок записи не изменится. Если у родителей ранее имелся доступ к их электронной медкарте, записывать на прием можно будет как и раньше. Также изменения не затронут самостоятельную запись на прием.

В департаменте указали на порядок действий для получения доступа к ЭМК близкого или родственника. Для начала следует добавить полис ОМС. Затем придет запрос на подтверждение, который владелец полиса получит в виде СМС на номер телефона, привязанный к электронной медицинской карте. В сообщении укажут одноразовый код, который он сможет передать пользователю для завершения операции. После ввода полученного полис будет добавлен.