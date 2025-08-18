Буцкая призвала запретить использование телефонов в детских лагерях

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также отметила, что в детских лагерях должна проводиться воспитательная, образовательная и патриотическая работа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила письмо на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с предложением запретить использование мобильных телефонов в детских оздоровительных лагерях. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, в адрес депутата поступают многочисленные жалобы от родителей, обеспокоенных неконтролируемым использованием мобильных устройств несовершеннолетними во время отдыха в лагерях. Буцкая подчеркнула, что у администрации таких учреждений отсутствуют правовые основания для введения запрета на использование гаджетов, поскольку действующие ограничения, в том числе положения закона "Об образовании в РФ" и соответствующие Методические рекомендации, распространяются исключительно на школы.

"Прошу вас направить позицию Министерства просвещения Российской Федерации о необходимости внесения изменений в законодательство для распространения запрета на использование гаджетов в детских лагерях", - написала парламентарий.

Кроме того, Буцкая отметила, что в детских лагерях должна проводиться воспитательная, образовательная и патриотическая работа. "Однако ее эффективность сводится к нулю, когда дети большую часть времени проводят в телефонах", - добавила она.