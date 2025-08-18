На форуме "Города будущего" в Перми обсудят вопросы кибератак на "умные дома"

Также рассмотрят вопросы интеграции объектов культурного наследия обратно в жизнь города через цифровые инструменты

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вопросы кибербезопасности в области строительства и атак на "умные дома" планируется обсудить в рамках форума развития "Города будущего" в Перми 22-23 августа, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

"На мероприятии планируется проговорить с регионами, какие точки интересов в следующие пять лет. В первую очередь мы будем говорить про дальнейшую цифровизацию строительной вертикали. В первый раз на большой открытой площадке мы будем обсуждать вопросы кибербезопасности в области строительства с учетом текущих вызовов и рисков, в том числе и в части атак на "умные дома", - сказал Михайлик.

Речь также идет о строительных площадках, которые с каждым годом становятся все более оцифрованными, а также о цифровизации транспортной сети, о развитии беспилотного транспорта, добавил замминистра.

"Комплекс развития территорий, который сейчас напрямую зависит от скорости обработки информации, от использования искусственного интеллекта - это то, что мы будем обсуждать. Еще одна тема - это вопросы интеграции объектов культурного наследия обратно в жизнь города через цифровые инструменты", - отметил Михайлик.

По его словам, Пермь стала одной из столиц цифрового развития и трансформации городского хозяйства. В этом городе технологии цифровой трансформации городского хозяйства уже в полной мере реализованы. Города в Пермском крае строятся с использованием технологий "умного дома", у них высокий уровень управления энергоэффективностью.

Форум развития "Города будущего" в Перми пройдет с 22 по 23 августа 2025 года. Он объединит представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, ИТ-сообщества, экспертов и общественных организаций для обсуждения актуальных вопросов развития городской среды: цифровизация, строительство и ЖКХ, транспорт, архитектура, безопасность, креативные индустрии.