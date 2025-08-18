В парках Подмосковья за лето проверили здоровье почти 5 тыс. человек

Врачи на месте измеряют внутриглазное и артериальное давление, проводят антропометрию и другие исследования

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. жителей Московской области с начала лета приняли участие в акции "Проверь свое здоровье в парке", которая проходит каждые выходные в разных округах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Проверка здоровья в парке - отличная возможность совместить заботу о себе с прогулкой на свежем воздухе. Врачи на месте измеряют внутриглазное и артериальное давление, проводят антропометрию и другие исследования. В минувшие выходные выездной профосмотр в парке прошли 387 человек, а всего с начала лета - почти 5 тыс. жителей Подмосковья", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что в минувшие выходные в 32 парках Московской области прошла акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей работали в Дмитрове, Талдоме, Люберцах, Коломне, Сергиевом Посаде и других городских округах.

В министерстве добавили, что для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям приходят в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".