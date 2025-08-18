В Марий Эл на летний отдых приехали свыше 50 юных жителей Запорожской области

Смена продлится до 29 августа

ЙОШКАР-ОЛА, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 50 юных жителей Куйбышевского района Запорожской области приехали на летний отдых в лечебно-оздоровительный комплекс "Лесная сказка" в республике Марий Эл. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев.

"Для 58 детей из подшефного нам Куйбышевского района Запорожской области организована профильная смена "Движение Первых. Время первых! Благо Твори!", смена продлится до 29 августа", - сказал Зайцев. Он отметил, что для ребят подготовлена насыщенная культурная и образовательная программа: познавательные мастер-классы, встречи с интересными людьми, патриотические мероприятия, экскурсии и выставки. "Кроме того, педагоги регионального центра "Волгенче" проведут занятия по компьютерной грамотности и познакомят с музыкальной культурой, а в рамках фольклорно-игровых программ ребята узнают больше о традициях и истории марийского народа", - заметил глава республики.

Он назвал отношения между Марий Эл и Запорожской областью дружескими. "Помогаем нашему подшефному району и, конечно, очень рады подарить ребятам перед началом учебного года яркие впечатления от отдыха в нашем гостеприимном марийском крае", - подчеркнул Зайцев.

Ранее в интервью ТАСС он отмечал, что власти региона регулярно приглашают на отдых детей из подшефного района, и это стало уже доброй традицией. "Признаюсь честно - переживаю за каждого ребенка, очень жду встречи, чтобы из первых уст узнать, как дела, что нужно, чем живут ребята", - рассказывал Зайцев. Он подчеркивал также, что принимающая сторона старается показать юным гостям все самое лучшее, "чтобы они хоть немного отвлеклись от обстрелов, набрались сил и здоровья перед новым учебным годом".