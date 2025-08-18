Следствие по делу продолжается

МУРМАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Организаторы трейл-забега "Хибины" в Мурманской области, где в июле погибли двое участников и одна из участниц пострадала от переохлаждения, не планируют проводить это мероприятие в следующем году. Об этом говорится в официальном Telegram-канале проекта.

"Спортфест Хибины 2026 не планируется. Следствие продолжается, от любых комментариев на этот счет, по рекомендации адвокатов, воздержимся. Разметка в Хибинах снята полностью. Денежные призы за первые места завершенных дистанций перечислены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект Finisherr, под чьей организацией проходил Спортфест Хибины, не закрывается, но ему предстоит пройти целый ряд изменений.

Трейл-забег "Хибины" прошел в Мурманской области в июле при экстремальных погодных условиях. Некоторые участки трасс проходили в высокогорных районах, где шел снег и был сильный ветер. Два спортсмена, мужчина и женщина, погибли, одна участница забега была доставлена в больницу с переохлаждением. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Предварительная причина смерти - переохлаждение.