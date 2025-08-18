Лидеру "Движения за защиту границ" запретили приближаться к границе с ФРГ

Роберта Бонкевича обвинили в оскорблении пограничников

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Прокуратура в Польше предъявила лидеру "Движения за защиту границ" (Ruch obrony granic) Роберту Бонкевичу обвинения в оскорблении пограничников, его поместили под полицейский надзор и запретили появляться на польско-германской границе.

"Роберту Б. вменяется то, что 29 июня 2025 года в районе погранперехода в Слюбицах публично оскорбил двух сотрудников погранслужбы и двух сотрудниц военной жандармерии в ходе исполнениями ими служебных обязанностей, назвав их "предателями", - рассказала представительница прокуратуры в Гожове-Велькопольском, трансляцию ее брифинга вел телеканал TVP Info. Она уточнила, что Бонкевич не признал своей вины и отказался от дачи показаний. "В отношении подозреваемого в качестве мер пресечения назначен полицейский надзор, обязанность информирования о передвижениях, а также запрет на приближения к погранпереходам на польско-германской границе на расстояние менее 1 км", - добавила представительница прокуратуры.

Роберт Бонкевич - ультраправый польский политик, он ранее пытался создать новую политическую партию "Независимость", требующую выхода Польши из Евросоюза. Кроме того, Бонкевич с 2017 по 2023 годы возглавлял сообщество "Марш независимости" и организовывал массовые марши националистов 11 ноября - в День независимости Польши. В апреле 2025 года он создал общественную организацию "Движение защиты границ" (Ruch obrony granic), члены которой патрулировали границу с Германией в поисках нелегальных мигрантов в конце июня - начале июля.