МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Нехватка врачей и медработников в Ростовской области оценивается почти в 20%, наиболее остро проблема дефицита кадров ощущается в сельских территориях. Об этом заявил врио губернатора области Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Основная проблема - укомплектованность медицинскими кадрами, причем как врачами, так и средним медицинским персоналом, она у нас на уровне 77-78%. Это большая системная проблема. Особенно это касается удаленных сельских территорий", - сказал Слюсарь.

По его словам, главам муниципалитетов рекомендовано точечно работать по каждому врачу и фельдшеру, активизировать работу с целевиками, которые должны возвращаться назад в родное село.

Также по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" дополнительно решено выделить участки медработникам под строительство домов или ведения личного подсобного хозяйства.

Для обеспечения консультациями узких специалистов жителей отдаленных районов, в качестве временной меры в регионе запустили мобильный диагностический центр, так называемый "поезд здоровья", уже 25 тыс. человек обследовано.

Всего в Ростовской области в настоящее время действуют более 2,6 тыс. организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности. В государственных медучреждениях работают 70 тыс. 285 человек, включая административных работников.