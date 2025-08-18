Кембриджский словарь добавил слова из TikTok skibidi и delulu

Эксперты отметили возрастающее влияние социальных сетей на английский язык

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Кембриджский словарь добавил слова "скибиди" (skibidi) и "делулу" (delulu), отметив возрастающее влияние социальных сетей на английский язык. Об этом говорится в распространенном заявлении словаря, который издается Кембриджским университетом.

"Интернет-культура меняет английский язык, и это восхитительно - наблюдать за этим процессом и фиксировать его в словаре", - заявил руководитель лексической программы словаря Колин Макинтош. Он пояснил, что включение новых слов в словарь означает, что его составители уверены в том, что новые понятия "имеют шансы закрепиться в языке".

Эти слова получили популярность у пользователей соцсети TikTok. Skibidi стало символом вирусного, странного и нелепого интернет-контента. Кембриджский словарь определяет его как "слово, имеющее различные значения, такие как "круто" или "плохо", которое можно использовать без какого-либо значения в качестве шутки". В качестве примера его использования приводится следующий вопрос: "Чем таким skibidi ты занимаешься?"

Delulu - сленговое сокращение от слова delusional, использование которого насчитывает уже более 10 лет. Оно переводится как "бредовый", "оторванный от реальности". Delulu составители словаря объясняют как "вера в вещи, которые не являются настоящими или правдивыми, просто потому что вы так решили". В качестве примера употребляется цитата из речи премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, произнесенной в парламенте в марте 2025 года. В ней он использовал фразу "delulu with no solulu", что можно перевести как "иллюзии без решения".

Другими словами, добавленными в словарь, стали tradwife (ироничное сокращение от "традиционная жена"), broligarchy (сатирическое описание группы друзей-олигархов у власти), inspo (сокращение от inspiration - "вдохновение").