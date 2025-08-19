На участие в форуме "Города будущего" в Перми подано более 1 тыс. заявок

Свое участие в форуме подтвердили представители более 60 регионов России, а также государственного сектора

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. заявок подано на участие в форуме развития "Города будущего" в Перми, который станет ключевой федеральной площадкой обмена передовыми цифровыми решениями, градостроительными практиками и технологиями устойчивого развития. Об этом сообщил зампред правительства Пермского края по вопросам информационного развития и туризма Алексей Черников в ходе пресс-конференции, посвященной мероприятию.

"Впервые мы увидели это направление, связанное с цифрой, со строительством в ходе обсуждения трехсотлетия Перми в 2023 году, когда мы проводили первый форум "Строим цифровой регион". У нас было два соорганизатора - это Минстрой РФ и Минцифры РФ. Мы поняли, что на стыке двух ведомств в присутствии муниципалитетов, других регионов мы обсуждаем очень важные задачи для нашей сегодняшней жизни, для наших городов, а это два национальных проекта: "Комфортная среда для жизни" и "Экономика данных". И в 2025 году, спустя два года, мы проводим более масштабный форум по количеству участников - представителей бизнеса, представителей государственного сектора. На сегодняшний день уже более тысячи заявок подано на участие", - сообщил Черников.

По словам зампреда правительства Прикамья, свое участие в форуме подтвердили представители более 60 регионов России, а также государственного сектора. В обсуждениях актуальных вопросов развития городской среды будут участвовать представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, ИТ-сообщества, экспертов и общественных организаций. Предполагается, что они рассмотрят вопросы цифровизации, строительства и ЖКХ, транспорта, архитектуры, безопасности и развития креативных индустрий.

"Мы будем обсуждать не просто вопросы, связанные с развитием территорий, мы будем это обсуждать в комплексе. Комплексное развитие территорий - сегодняшний, современный инструмент, который позволяет строить новые микрорайоны, в которых мы должны учитывать вопросы удобства для жителей, пользу, удобные информационные сервисы. В условиях современной жизни человек должен получать в определенной степени удовольствие от места размещения, проживания. Это современные детские площадки, визуальные образы домов, микрорайонов. Здесь нам, конечно, помогают архитектура и креативная индустрия, которая вырабатывают новые дизайны, предлагают людям комфортные для проживания условия непосредственно в самих домах, квартирах. Эти все вопросы мы как раз и хотим обсудить на форуме", - добавил Алексей Черников.

Кроме того, в рамках форума 23 августа пройдет отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов", в котором примут участие 28 команд из России, Ирана, Индии и Казахстана. Как сообщила директор оператора чемпионата АНО "Инженеры и роботы" Наталья Егорова, каждый год "Битва роботов" "прирастает" по количеству поданных заявок - в этом году было подано на 33 заявки больше, чем в прошлом году, а именно - 306. "География участников тоже растет - в этом году мы получили заявки от 14 иностранных команд", - отметила Егорова.

В Перми в поединках сойдутся 28 команд, из них 16 команд - в весовой категории роботов до 110 кг, и 12 команд - в спаррингах мини-роботов весом до 1,5 кг. Шоу будет разделено на две части: в первой части состоятся церемония открытия и два блока поединков в обеих категориях, во второй - также пройдут состязания в обеих категориях. По словам Егоровой, в этом году поединки роботов можно будет увидеть "в формате 360 градусов", то есть со всех сторон. В чемпионате участвуют профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники. Среди представленных на чемпионате вузов - МИСИС, ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, Альметьевский государственный технологический университет, Башкирский государственный аграрный университет и другие.

О форуме

Форум развития "Города будущего" будет проходить в Перми 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками. На площадке форума также подведут итоги и вручат награды лидерам индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов". Кроме того, состоится визионерская сессия с участием Артемия Лебедева. Также в рамках мероприятий форума пройдет IV Молодежный форум "Наше будущее - Новые лица" и первый Всероссийский конкурс молодежных проектов с использованием российских IT-решений.

Организаторами форума выступают министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Пермского края и Центр компетенций "Умный город". Форум проводится в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни".