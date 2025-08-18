В Москве на территории бывшего Тушинского аэродрома открыли школу с IT-полигоном

Планируется подготовить кадры для рабочих специальностей, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов осмотрели новое здание школы №58 на Волоколамском шоссе, передает корреспондент ТАСС. Образовательное учреждение с лабораторно-исследовательскими комплексами и IT-полигоном примет первых учащихся в сентябре.

"В [районе] Покровское-Стрешнево открывается замечательная новая школа - [в рамках] <…> сотрудничества [правительства Москвы] с Ростехом. Вообще это пример такого сотрудничества, потому что мы в десятках, если не в сотнях школ тесно сотрудничаем с Ростехом, наши колледжи заключают соглашения с Ростехом для подготовки ребят для рабочих специальностей, будущих инженеров, более глубокого изучения математики, физики, IT и так далее. Для этого заключаем еще целый ряд соглашений с ведущими вузами Москвы - с Высшей школой экономики, МИРЭА, Физтехом и так далее. Поэтому задача такая: совместно с Ростехом подготовить молодых ребят к тому, чтобы они выбрали инженерные специальности, затем влились в отряд специалистов не только Ростеха, но и других машиностроительных предприятий нашего города, которые активно развиваются", - сказал Собянин.

Он отметил, что такие кадры требуются на рынке труда. "Только по Москве <…> требуется порядка 200-300 тыс. [специалистов], сегодня дефицит таких кадров [рабочих специальностей]. И наша задача - дефицит восполнить. Не просто восполнить абы как, а именно подготовить ребят, которые будут профессионально занимать эти должности, профессионально работать - с душой, с пониманием будущей специальности. Ну, и получать хорошую заработную плату, что немаловажно", - добавил мэр.

Собянин поблагодарил учащихся за выбор данной школы. "Я надеюсь, что выберите математические инженерные классы. Сделали все, чтобы обучение в этих классах было для вас интересным. <…> С новосельем. Успехов вам!" - обратился он к присутствующим ребятам.

Чемезов также пожелал учащимся успехов и удачи, добавив, что госкорпорация ждет квалифицированных специалистов. По его словам, район Покровское-Стрешнево является одним из самых современных в столице. "Многие приобретают здесь жилье, не только потому что здесь шаговая доступность для работы, но и потому что прекрасная социальная инфраструктура и очень хорошая школа", - подчеркнул он.

Возможности после обучения

Глава госкорпорации уточнил, что новое образовательное учреждение специализируется на естественных науках. "Поэтому приняли решение поддержать эту школу. Создаем такие лаборатории, инженерные классы. Всего у нас по России более 200 классов, где обучается 5,5 тыс. школьников. Я надеюсь, что в этой школе еще добавится немалое количество ребят, которые потом, впоследствии, завершив обучение в школе придут наши инженерные высшие учебные заведения, с которыми у нас также существуют партнерские отношения. Кстати, между школой и Ростехом подписано соглашение уже есть Высшая школа экономики с МАИ, МИРЭА, в ближайшее время [заключим соглашение] с Бауманкой, с МФТИ. То есть, ребята потом, по завершению, после окончания школы идут целевым набором на обучение именно в эти вузы", - заключил Чемезов.

Проект нового здания был признан лауреатом премии Москвы 2023 года в области архитектуры и градостроительства в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение школы". Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов в распоряжении учащихся и педагогов будет креативное пространство по типу университетского кампуса, включая лабораторно-исследовательские комплексы и IT-полигон. Также в здании размещаются медиатека, творческие мастерские, спортивные залы и многое другое.

"На специальном IT-полигоне, оснащенном современным компьютерным оборудованием, интерактивными панелями, 3D-принтерами и сканерами, предусмотрены зоны пилотирования БПЛА, робототехники, моделирования, программирования, испытания и разработки различных устройств. На пришкольной территории обустроено спортивное ядро: круговая и прямая беговые дорожки, площадки для занятий игровыми видами спорта (баскетбол, футбол, волейбол), а также зоны отдыха с площадкой для учеников 5-11-х классов, на которой установлены теневой навес и малые игровые формы. <…> Рядом со школой организована учебно-опытная часть с теплицами", - пояснили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Кроме того, на базе школы планируется открыть классы математической и естественно-научной направленности. Особенностью профильной подготовки школьников будет фокусирование на практических задачах и проектной работе. Образовательный процесс предусматривает индивидуальный подход к учащимся.

"В частности, в планах знакомство учащихся с передовыми профессиями в области инженерии и их мотивация к освоению профессий, востребованных на рынке труда мегаполиса; реализация практико-ориентированного обучения на основе дополнительных предпрофессиональных учебных курсов, партнерства с вузами и работодателями в составе Госкорпорации Ростех; привлечение учащихся к проектной и исследовательской деятельности в области современной инженерии; экскурсии, гостевые занятия, мастер-классы и т. п. - например, выездные занятия на предприятиях госкорпорации "Ростех"; проведение научных мероприятий в школе. Выпускники школы, окончившие предпрофильные инженерные классы, будут рассматриваться в приоритетном порядке для дальнейшего обучения в рамках целевых программ организаций госкорпорации "Ростех" - "Крылья Ростеха", "Код Ростеха", "Ростех. Биотехмед", - заверили в мэрии.