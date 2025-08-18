Из Москвы в Донецк отправили более 10 тонн бутилированной питьевой воды

Ее завезут в пункты временного размещения и детские сады

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вместе с благотворительным фондом "Добровольцы Донбасса" отправила от Дома прав человека гуманитарный груз с более чем 10 тоннами бутилированной питьевой воды для жителей Донецка, передает корреспондент ТАСС.

"Одно из главнейших прав человека - право на жизнь и здоровье. И, когда мы стали получать сообщения от жителей Донецка о том, что у них дефицит с водой, мы сразу же решили откликнуться. Благодаря удивительно душевным, переживающим за беды людей представителям фонда, мы смогли сегодня собрать несколько тонн воды для того, чтобы направить их жителям Донецкой Республики", - сказала Татьяна Москалькова.

По данным пресс-службы омбудсмена, приемка воды в Донецке будет организована во взаимодействии с уполномоченным по правам человека в ДНР. Вода будет завезена в пункты временного размещения и детские сады, а также передана особо нуждающимся людям совместно с мэрией города Донецка и волонтерами.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса.