Также при постройке РТК все грузовики и транзитный транспорт будут следовать к месту назначения, минуя Ростов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ростовское транспортное кольцо (РТК), строительство которого ведется в Ростовской области, обеспечит снабжение исторических регионов России. Об этом заявил врио губернатора Ростовской области на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Проект так называемого ростовского транспортного кольца, то, что по Вашему поручению делается: 110 километров, 102 построено, осталось 7,5 километра. Я понимаю, сейчас непростые времена, но нам это кольцо нужно замкнуть, иначе оно теряет всякий смысл. <…> Это снабжение: Мариуполь, Донецк, Луганск, связь с Краснодаром - важная стратегическая артерия", - сказал Слюсарь.

Президент РФ Владимир Путин также отметил, что при строительстве РТК все грузовики и транзитный транспорт будут следовать к месту назначения, минуя Ростов-на-Дону. Сейчас грузовики следуют через город, что, по словам врио губернатора Юрия Слюсаря, разрушает дороги в течение двух лет.

Ростовское транспортное кольцо (РТК) - масштабная объездная дорога, задуманная как транспортный каркас Ростовской агломерации, она объединит 12 участков федеральных, региональных и местных дорог общей протяженностью 110 км.