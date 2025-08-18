В Подмосковье заработал центр управления ЖКХ

Сотрудники ведут мониторинг в круглосуточном режиме

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Единый центр управления жилищно-коммунальным комплексом региона заработал в доме правительства Московской области. Он в онлайн-режиме собирает обращения жителей и данные со всех объектов ЖКХ, что позволяет вести непрерывный мониторинг и оперативно реагировать в случае аварий, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Это новый цифровой центр, который позволяет обнаруживать аварии на самых разных этапах. Благодаря цифровизации, установке датчиков, мы можем более оперативно реагировать и устранять их и, самое главное, информировать жителей. <…> Система слаженно работает тогда, когда есть современное управление, а именно - оперативное и профессиональное реагирование на те или иные вызовы. Если где-то порвался кабель или прорвало трубу, мы должны, имея мощные оснащенные аварийные службы, увидеть это сразу и устранить аварию. А в идеале - не допустить этого. Это те принципы, на которых и создан наш центр управления ЖКХ", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что центр управления ЖКХ расположен в доме правительства Московской области. Он собирает в онлайн-режиме данные со всех объектов ЖКХ, сетей, а также обращения жителей. Это позволяет вести непрерывный мониторинг и оперативно реагировать на внештатные ситуации. На базе центра ведут работу министерство ЖКХ Подмосковья, министерство энергетики региона, областное министерство по содержанию территорий, а также региональные организации - Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС), "Мособлгаз", "Мособлэнерго", "Мособлтепло", "Мособлводоканал" и другие. Сотрудники ведут мониторинг в круглосуточном режиме.

В сообщении рассказали, что вся информация стекается в "мозговой центр" - региональную систему мониторинга аварий. Из информационных систем ресурсоснабжающих организаций, диспетчерских служб, муниципальных служб ЕДДС и 112 сюда поступают данные от датчиков на котельных и центральных тепловых пунктах. Также используется цифровая база ГИС "Инженерные сети", чтобы в реальном времени иметь доступ к схемам коммунальных сетей и оценивать сроки восстановления ресурсов. В результате, если происходит сбой или авария, при помощи чат-бота сразу же доводится до руководства отраслевых министерств.

Отмечается, что в следующем году для прогнозирования планового времени устранения нарушения подачи ресурса потребителям может быть внедрен искусственный интеллект.