Забег "Арктический вызов" прошел в формате эстафеты, его дистанция составила 42 км 195 м

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Школьники и студенты столичных колледжей, участвующие в Большой арктической экспедиции, пробежали первый в истории марафон на мысе Челюскин, самой северной точке Евразии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Забег "Арктический вызов" прошел в формате эстафеты, его дистанция составила 42 километра 195 метров. <...> Арктический забег прошел в непростых погодных условиях: температура чуть выше нуля, сильный ветер, сложный рельеф. <...> Идея испытать себя в экстремальных условиях Арктики возникла у участников еще до начала экспедиции. Чтобы подготовиться к марафону, ребята организовали серию тренировок, включая забеги на пять километров", - говорится в сообщении.

В начале августа столичные школьники и студенты отправились в экспедицию в Арктику. Отмечается, что в течение двух недель ребята восстанавливали мемориал, посвященный летчикам-полярникам и изучали климат, флору и фауну этого региона.

"Очень важно понимать, что наши проекты в Арктике - это проекты, значимые для всей России. Мы стараемся придумывать мероприятия в рамках экспедиции так, чтобы они не только приносили пользу Русскому Северу, но и привлекали внимание, популяризировали туристическое и экспедиционное движение. Я уверен, наш арктический марафон положит начало новой традиции - ежегодному забегу на самой северной точке материка. Это суровое испытание, и московские школьники, и студенты колледжей с честью его выдержали", - приводит пресс-служба слова полярного путешественника, руководителя Большой арктической экспедиции Матвея Шпаро.

Большая арктическая экспедиция - уникальный проект столичного департамента образования и науки, в рамках которого команда школьников и студентов московских колледжей отправляется на Крайний Север. Участники проводят научные исследования - например, наблюдают за моржами, белухами и птицами, собирают образцы мхов и лишайников. Собранные данные передают ведущим научным институтам, включая Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук, Зоологический музей Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича и другие.