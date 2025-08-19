Светлые, беспородные, отважные: собаки — космонавты и дипломаты

65 лет назад, 19 августа 1960 года, ракета-носитель вывела на орбиту космический корабль с двумя советскими четвероногими космонавтами на борту: собаками Белкой и Стрелкой. Вскоре их имена стали известны всему миру. ТАСС — о том, почему биологи отбирали самок светлого окраса, почему они летали парами, как Белка и Стрелка чуть не остались на орбите и как Пушинка в разгар холодной войны отправилась в Белый дом

Решение начать в Советском Союзе космические эксперименты с животными было утверждено в 1949 году. Выбор советских специалистов пал в том числе на собак. Их физиология была давно изучена, они хорошо поддаются дрессировке, спокойно ведут себя в замкнутых пространствах. В Соединенных Штатах для подобных опытов использовались обезьяны. Как отмечал Владимир Яздовский, основоположник космической биологии и медицины, в то время руководивший лабораторией скафандров и герметических кабин Научно-исследовательского института авиационной медицины ВВС Минобороны СССР (ныне — Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Минобороны РФ, ГНИИИ ВМ), хотя биологически обезьяны ближе к человеку, для них характерны частые срывы поведения и даже вспышки резкой агрессии.

Первый отряд четвероногих космонавтов был набран в Москве, в том числе в районе стадиона "Динамо" и окрестностях Петровского парка — прямо возле Научно-исследовательского института авиационной медицины ВВС Минобороны СССР, который готовил животных. "Для первых экспериментов отбирали собак-самок", — вспоминал Яздовский в книге "На тропах Вселенной". "Необходимо считаться с тем, что для самок значительно легче моделировать и шить так называемую собачью одежду. Одежда служит не для украшения или согревания животного, а для того, чтобы хорошо фиксировать собаку в лотке специальной кабины и отводить в ассенизационный бачок ее выделения при естественных отправлениях", — писал он.

К полетам готовили животных весом не более 7 кг, предпочтение отдавали собакам в возрасте 2–6 лет. "Цвет шерсти также очень важный признак, — рассказывал Яздовский. — Желательно, чтобы шерсть была белой, это связано с использованием в полете киносъемок и телевидения в качестве одного из методов наблюдения за животными". При этом, по словам Адили Котовской, ведущего специалиста Института медико-биологических проблем РАН, собаки летали парами, потому что им комфортнее, когда они видят друг друга.

Запуски животных начались в 1951 году на полигоне Капустин Яр в Астраханской области на геофизических вариантах первых советских баллистических ракет Р-1 и Р-2 и продолжались до 1960 года. Из-за небольшой продолжительности первых суборбитальных полетов в них принимали участие и кобели. 22 июля 1951 года собаки Дезик и Цыган впервые пересекли границу космоса, поднявшись выше 100 км в герметичной капсуле. Всего с полигона стартовало 36 четвероногих испытателей. Случались и аварии — в них погибло 15 собак.

Были и забавные эпизоды. На 3 сентября 1951 года был назначен очередной полет. "Экипажем" ракеты должны были стать псы Непутевый и Рожок, прошедшие тренировки, сдавшие необходимые анализы и тесты. Однако перед отправкой на полигон выяснилось, что клетка Рожка пуста. Тем временем ракету уже готовят к пуску, который состоится через несколько часов. Пришлось биологам срочно искать возле столовой "дублера" — бездомного пса, похожего по весу и окрасу. "Выбираем такую собаку из нескольких, сообща даем ей имя ЗИБ — "запасной исчезнувшего Бобика", — вспоминал Яздовский. — В суматохе даже не разобрались, что ЗИБ, в сущности, щенок, — это выяснилось после полета". К счастью, животное благополучно перенесло все внезапно свалившиеся на него приключения.

Собаки — первые космонавты

Однако медицинским специалистам было неизвестно, как на живом организме скажется отсутствие гравитации в течение длительного времени. Во время суборбитальных полетов невесомость возникала лишь на несколько минут.

3 ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел второй советский искусственный спутник Земли, на борту которого помимо научной аппаратуры была капсула с собакой Лайкой. Ее возвращение не было предусмотрено, однако Лайка доказала безопасность длительного воздействия факторов космического полета.

Конструктор ракетной техники академик РАН Борис Черток, руководивший разработкой систем управления первых советских космических кораблей, в книге "Ракеты и люди. Фили — Подлипки — Тюратам" вспоминал, что 28 июля 1960 года с космодрома Байконур стартовала ракета с Лисичкой и Чайкой — собаками, которые впервые в истории должны были совершить космический полет и вернуться. Однако на 23-й секунде после старта случилась авария первой ступени, и корабль разбился недалеко от места запуска. Гибель животных подстегнула разработку системы аварийного спасения космонавтов в случае неисправности ракеты-носителя даже на старте. Сейчас такой системой оснащаются все космические корабли.

Капля и Вильна, они же Белка и Стрелка

19 августа 1960 года на Байконуре готовилась к старту ракета-носитель с кораблем "Спутник-5". Он являлся прототипом космического корабля "Восток", на котором весной следующего года совершит полет Гагарин. В герметичной кабине "Спутника-5" находились крысы, мыши, другие биологические образцы, большое количество научной аппаратуры — например, для исследования космического излучения с устройством проявления фотопластин непосредственно на борту. "Зная о пристрастии [советского лидера] Хрущева, в спускаемый аппарат загрузили семена различных сортов кукурузы, чтобы проверить впоследствии влияние невесомости на урожайность", — писал Черток. Однако главными пассажирами на борту были две собаки — Белка и Стрелка.

В виварии Института авиационной медицины собак звали Капля и Вильна, однако их имена сочли слишком вычурными и переименовали. Для пассажиров были установлены системы жизнеобеспечения, автомат кормления, ассенизационное устройство. Так как поить водой собак в невесомости было проблематично, животные получали желеобразные порции еды, содержащие необходимое количество жидкости, — такой метод впервые был проверен при полете Лайки.

Капсула с собаками помещалась в катапультное кресло, рассчитанное на человека, и приземляться должна была отдельно от корабля на парашюте — по такому же принципу позднее с орбиты возвращались первые космонавты. Таким образом, испытывались и влияние космического полета на живой организм, и система возвращения на Землю человека. Четвероногим испытателям сшили костюмы красного и зеленого цветов. Для пеленгации и поиска капсулы в ней смонтировали радиопередатчики. Ракета успешно вывела "Спутник-5" в космос. Впервые видеоизображение животных транслировалось радиотелевизионной системой "Селигер" с двумя телекамерами.

Как собаки чуть не остались на орбите В ходе полета выяснилось, что у корабля отказал элемент системы ориентации. В мае 1960 года такая же неисправность привела к тому, что тормозной двигатель необитаемого "Спутника-4" выдал импульс в неправильную сторону и вместо того, чтобы свести корабль с орбиты, поднял ее с 320 до 690 км. "Спутник-4" кружил в космосе до 1962 года, пока его обломки не упали на территории США. Нетрудно представить, какая судьба ждала бы обитателей корабля, окажись они на борту, — системы жизнеобеспечения не были рассчитаны на такой длительный полет. "Моя группа "Т" слилась с госкомиссией, — вспоминал Черток. — Заседали и спорили весь день и вечер до двух часов ночи. Утром в 9 часов 30 минут заседания и консультации с Москвой возобновились. Наконец приняли решение произвести посадку по резервной — аварийной — системе". Автоматика должна была запустить торможение еще над Африкой, и создатели корабля напряженно ждали работу бортового радиопередатчика "Сигнал". Наконец он появился, однако вскоре должен был прекратиться: если торможение прошло штатно, антенны передатчика сгорят в атмосфере при спуске. "Через 10 секунд "Сигнал" ослабел и потонул в шумах. Всеобщее ликование. Теперь ждем сообщений о приеме сигналов передатчика "Пеленга". Это подтвердит раскрытие парашютов спускаемого аппарата — антенны заделаны в парашютные стропы", — писал руководитель разработкой систем управления космических кораблей. "В 11 часов 4 минуты по телефону — восторженный крик: "Слышу П-3!" Вероятно, так кричал наблюдатель с мачты древних каравелл, переплывавших океан: "Вижу землю!" Москва подтверждает: "Слышали П-1, П-2, П-3. Катапультирование тоже прошло!" — вспоминал Черток. Показать ещё

Собаки провели на орбите более суток, 17 раз облетев планету. "Корабль-спутник и отделившаяся от него капсула с подопытными животными благополучно приземлились, — гласило сообщение ТАСС от 20 августа 1960 года. — Собаки Белка и Стрелка после полета и приземления чувствуют себя хорошо". При спуске они испытали десятикратные перегрузки. Сегодня слегка помятый при посадке оригинальный катапультируемый контейнер можно увидеть в московском Мемориальном музее космонавтики.

Лучи собачьей славы

По воспоминаниям Чертока, после приземления собак сотрудники НИИ авиационной медицины отвезли животных в ТАСС, где намечалась пресс-конференция по случаю успешного полета. В числе попавших на нее журналистов были и корреспонденты западных изданий.

"Поднялся шум: кто, когда и почему разрешил? Теперь фотографии собак без нашей цензуры появятся в Нью-Йорке и Париже раньше, чем в "Правде". Адъютанты [главкома Ракетными войсками стратегического назначения маршала] Неделина стали звонить в МИД, ТАСС и еще куда-то, требуя от имени Госкомиссии прекратить самодеятельность. Но опоздали. ТАСС, пока мы спорили, передал пресс-конференцию по радио в эфир. Тут уж пришлось принять решение: вечером показать Белку и Стрелку по телевидению", — писал Черток.

Вечером героических собак увидел уже весь Советский Союз. Их изображения принялись печатать на почтовых открытках, марках, им посвящали детские книги. Через несколько месяцев у Стрелки появилось потомство. Одного из щенков — Пушинку — по распоряжению Хрущева подарили супруге президента США Джона Кеннеди. На сайте американской Президентской библиотеки-музея Джона Ф. Кеннеди можно найти документы, относящиеся к подарку: фотографии миниатюрной светлой собачки, ее ветеринарный паспорт питомника Академии наук СССР с родословной — согласно документу, отцом Пушинки стал пес Пушок, участник многочисленных наземных экспериментов. В разгар холодной войны очаровательный лохматый потомок знаменитой Стрелки был призван улучшить взаимоотношения между странами.

Память о собаках-исследователях

"Погибая, собаки спасали человеческие жизни. Ведь недаром академик И.И. Павлов поставил им памятник. Тем, которые погибали в его лаборатории, и этим разведчикам космоса", — писал Яздовский. Память о собаках-испытателях увековечена в нескольких памятниках. Так, перед Парижским обществом защиты собак стоит гранитная колонна, увенчанная спутником и мордочкой Лайки, на греческом острове Крит в музее на территории музея Homo Sapiens установлен памятник Лайке, Белке и Стрелке. Перед институтом ГНИИИ ВМ, где готовили собак-космонавтов, в 2008 году появился монумент: чугунная ладонь держит бронзовую фигурку Лайки.

Виктор Бодров