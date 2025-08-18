Казаки совместно с МЧС и правоохранительными структурами также задержали трех браконьеров

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Казаки провели совместно с МЧС и правоохранительными структурами более 30 рейдов на водоемах Хабаровского края для поиска рыбаков-браконьеров с начала 2025 года, в результате которых были задержаны три браконьера, изъято более 400 незаконных орудий лова. Сети нелегальных рыболовов использовали для нужд бойцов на СВО, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

"Казаки проводят совместные рейды на водоемах региона. Основная задача - выявление и пресечение браконьерской деятельности, в том числе связанной с выловом осетровых пород рыб. В этом году проведено уже более 30 совместных рейдов, за время которых удалось добиться следующих результатов: изъято более 400 незаконных орудий лова, спасено и выпущено обратно в естественную среду свыше 50 осетровых, совместными усилиями казаков и правоохранительных органов задержаны три браконьера, проведено более 70 профилактических бесед с рыбаками-любителями, чтобы повысить их осведомленность о правилах рыболовства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для защиты водных биоресурсов было задействовано более 100 казаков Окружного казачьего общества Хабаровского края, они активно сотрудничают с МЧС, правоохранительными органами и представителями рыбохозяйственной отрасли.

Также сообщается, что изъятые сети перерабатываются и передаются для нужд специальной военной операции. Такие сети применяются для защиты позиций от атак дронов. "Противодействие браконьерам - это не только патрулирование и изъятие незаконных орудий ловли, но и периодическое столкновение с агрессией со стороны нарушителей. Бывали случаи, когда браконьеры применяли огнестрельное оружие. Опыт, полученный казаками во время службы на СВО, помогает справляться с такими вызовами", - приводятся в сообщении слова атамана Окружного казачьего общества Хабаровского края Константина Зыбарева.