Экспозицию представят в более 30 регионах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Выставочный проект Музея Победы "Четвероногие герои" ко Дню фронтовой собаки покажут в более чем 40 музеях с 19 августа. Он захватит свыше 30 регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"Во время Великой Отечественной войны четвероногие герои были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. <…> Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, обнаружили миллионы взрывных устройств, "работали" взрывниками. <…> В память обо всех верных и бесстрашных четвероногих друзьях, <…> по инициативе нашего музея девять лет назад был учрежден новый праздник, посвященный подвигу всех собак в годы Великой Отечественной войны", - сказал генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Выставка "Четвероногие герои" представляет различные виды службы собак, включая санитарную, противотанковую, разведывательную и минно-розыскную. Кроме того, наглядно показан вклад работы советских кинологов, таких как Григорий Медведев, Александр Мазовер, Дина Волкац и других.

Среди экспонатов - графические работы учеников Красногорской детской художественной школы, иллюстрирующие, как собаки помогали искать раненых, находить мины и поддерживать связь между подразделениями. Посетители смогут узнать о подвигах известных собак - героев войны, таких как Джульбарс, овчарка Дина и Рекс, которые совершали выдающиеся поступки на фронте. Дополнением станут фотодокументальные материалы, например, кадры шествия колонны саперов с их боевыми товарищами-собаками на Параде Победы 24 июня 1945 года.

Мультимедийная выставка подготовлена в рамках Международного проекта "Территория Победы". Ее можно будет увидеть в Историко-культурном музее-заповеднике "Коломенский кремль", Луганском художественном музее, Воронежском областном краеведческом музее, Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике и других учреждениях культуры, а также на официальных сайтах площадок. Экспозицию создали в Красногорском филиале Музея Победы. ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.