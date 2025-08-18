В церемонии приняли участие представители Совета судей и управления судебного департамента региона

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Церемония прощания и похороны федерального судьи Василия Ветлугина, убитого 14 августа с особой жестокостью возле здания суда, состоялись в понедельник в городе Камышине Волгоградской области. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Александр Тюменцев.

14 августа вечером тело судьи с колото-резаными и огнестрельными ранениями было обнаружено недалеко от здания Камышинского городского суда. Подозреваемый в убийстве - житель Камышина - арестован до 14 октября, в его отношении возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия) УК РФ. Свою вину житель Камышина признал в ходе допроса.

"В соответствии с православными традициями в Никольском соборе в Камышине сегодня прошло прощание с федеральным судьей Ветлугиным Василием Алексеевичем. Судья похоронен на православном кладбище города", - сказал Тюменцев.

В церемонии прощания приняли участие представители Совета судей Волгоградской области и управления судебного департамента региона, добавил собеседник агентства.