Кущевская ЦРБ на Кубани получила более 40 единиц медоборудования в 2025 году

Среди новых поступлений - магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, система ультразвуковой визуализации и аппарат искусственной вентиляции легких

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Кущевская центральная районная больница в 2025 г. получила более 40 единиц современного медицинского оборудования. Об этом сообщает региональный Минздрав.

"Новое медицинское оборудование обеспечит жителям района доступ к ряду обследований и методам лечения, ранее доступным преимущественно в краевых медицинских учреждениях", - сказано в сообщении.

В частности, среди новых поступлений - магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, система ультразвуковой визуализации и аппарат искусственной вентиляции легких. Межрегиональный урологический центр больницы оснастили С-дугой - рентгеновским аппаратом, а также новыми цитоскопами для диагностики патологий мочевыделительной системы.

"Рентгеновский аппарат обеспечивает четкую визуализацию операционного поля, что особенно важно при проведении малоинвазивных операций. Новые цитоскопы, в свою очередь, позволяют диагностировать малейшие патологические изменения в мочевыделительной системе", - отметили в министерстве.

Благодаря модернизации медоборудования жители получат медицинскую помощь высокого качества, что улучшит здоровье и качество жизни населения региона.