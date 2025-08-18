В рамках акции запланированы выезды мобильного центра скрининговой диагностики "Маршрут здоровья" по Краснодару, работа мобильного комплекса станции переливания крови в Славянском, Северском и Апшеронском районах

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Медики Краснодарского края с 18 по 23 августа проведут серию мероприятий, направленных на профилактику алкогольной зависимости и пропаганду здорового образа жизни. Об этом сообщает региональный Минздрав.

"Употребление алкоголя является причиной более чем 200 заболеваний. Он увеличивает риск развития сердечно-сосудистых патологий, злокачественных новообразований, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические и поведенческие нарушения", - сказано в сообщении.

В частности, отмечается, что в состоянии опьянения человек может недооценивать риски, что приводит к травмам, заражению инфекциями, дорожно-транспортным происшествиям, правонарушениям.

В рамках акции запланированы выезды мобильного центра скрининговой диагностики "Маршрут здоровья" по Краснодару, работа мобильного комплекса станции переливания крови в Славянском, Северском и Апшеронском районах.

В Краснодаре 20 августа состоится школа здоровья по профилактике алкогольной зависимости. 21 августа профилактические проекты "Гастропоезд" и "Кубань - край долгожителей" посетят Динской и Отрадненский районы. В этот же день запланирована физкультурно-оздоровительная акция "Бодрое утро на Кубани". Завершится неделя 23 августа медицинско-профилактической акцией "День здоровья" в станице Кущевской.