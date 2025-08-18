Участники форума "Ростки" в Казани могут научиться технике "гжель" и сыграть в маджонг

Мероприятие пройдет с 18 по 19 августа

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Зона перекрестных культур, а также спортивная зона и сцена для выступлений артистов работают для участников III международного форума "Ростки" все дни форума, 18 и 19 августа, убедился корреспондент ТАСС.

Согласно расписанию мероприятий, в спортивной зоне павильона 2 Экспо в Казани можно сыграть в традиционные восточные игры го и маджонг. Рядом расположена зона перекрестных культур: здесь проводят мастер-классы по технике росписи "гжель" на бумаге, учат росписи керамических сувениров русскими орнаментальными мотивами, проводят уроки по росписи семеновской матрешки и деревянных ложек, игре на музыкальных инструментах, а также мастер- класс по кружевоплетению.

За соседними столиками можно обучиться технике рисования красками на воде - технике "Эбру", портретной живописи, каллиграфии, росписи масок, а также пройти свой первый урок китайского.

Все практические занятия разделены на несколько зон: "Огонь", "Дерево", "Вода", и "Металл".

Рядом с зоной практических занятий на сцене музыкальные и театральные номера проводят артисты цирка и музыканты.

Желающие могут также прослушать лекции о культурных особенностях РФ и Китая.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер.