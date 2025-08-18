Ее размер составит 10 тыс. рублей

САРАТОВ, 18 августа. /ТАСС/. Педагогические работники и воспитатели детских садов в Саратовской области в сентябре получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Получателями выплаты станут более 12 тыс. сотрудников, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"Размер премии составит 10 тыс. рублей. Большая часть средств будет перечислена в течение сентября. Выплаты за работу по итогам 2024 года получат свыше 12 тыс. работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования", - написал он в Telegram-канале.

Бусаргин пояснил, что выплата предназначена для воспитателей и их помощников, логопедов, дефектологов, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре. Средства для их поддержки выделили из дополнительных источников финансирования бюджета.