Она может составить 20 тыс. рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин направили письмо на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с предложением увеличить размер государственной пошлины за выдачу водительских удостоверений для иностранных граждан до 20 тыс. рублей. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, в настоящее время для работы в такси допускаются не только российские водительские удостоверения, но и национальные права ряда государств - Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана - при условии, что они оформлены на русском языке. Такая практика требует "повышенного внимания к вопросам контроля квалификации и обеспечения безопасности дорожного движения". При этом, отмечают депутаты, иностранные граждане, как и россияне, оплачивают госпошлину за получение или обмен водительского удостоверения, которая с 1 сентября 2025 года составит 4 тыс. рублей за документ на пластиковой основе.

"Считаем необходимым дополнительно повысить сбор за получение водительских удостоверений для мигрантов до 20 тыс. рублей. <…> Прошу вас, уважаемый Антон Германович, оценить целесообразность принятия указанных мер и, в случае вашей поддержки, поручить профильным департаментам министерства финансов ее реализовать", - говорится в документе.

По словам парламентариев, повышение пошлин для иностранных граждан за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность позволит "повысить эффективность миграционной политики и повысить доходы бюджета".