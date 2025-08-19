Всего на конкурс поступило более 150 заявок из 42 стран

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Представители 19 стран стали финалистами Международного конкурса "Лидер народной дипломатии - 2025". Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"Определены финалисты IV Международного конкурса "Лидер народной дипломатии - 2025". В решающий этап прошли 25 представителей общественных организаций, активистов и волонтеров из 19 стран мира, - сообщили организаторы конкурса. - Имена финалистов были объявлены на открытом заседании оргкомитета, собравшем участников со всех континентов и экспертов-наставников конкурса".

Отмечается, что всего на конкурс поступило более 150 заявок из 42 стран. После отборочного этапа к интенсивной трехнедельной образовательной программе допустили 88 человек. В течение этого трека конкурсная комиссия оценивала защиты проектов, эссе и тестовые задания участников. "Ключевая особенность 2025 года: впервые в качестве наставников, наряду с членами Международного оргкомитета, выступили лауреаты прошлых лет из разных стран. Они помогали конкурсантам доработать проекты, раскрыть потенциал и подготовиться к финалу", - указали организаторы.

Финал и церемония награждения пройдут 20-21 сентября в Москве в рамках Всемирной Общественной Ассамблеи (ВОА). Именно там определятся обладатели званий Лауреатов I, II и III степени.