ПЕТРОЗАВОДСК, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии не зафиксировали превышения вредных веществ в воздухе в жилых зонах, находящихся вблизи горящей свалки в Кондопожском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Пожар на свалке в Кондопожском районе действует с 10 августа. Ранее глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин сообщал, что его площадь составляет около 0,5 га, но открытого горения нет.

"По свалке в Кондопожском районе <...>. По данным мониторинга, проведенного Роспотребнадзором и Центром гигиены и эпидемиологии, превышения вредных веществ в воздухе в жилых зонах не выявлено", - написал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что на ликвидации очагов задымления работают 20 человек и 13 единиц техники. За выходные на полигон завезли более трех десятков машин с песком и смесью.

Запланирована перекопка свалки. Ее хотят разделить рвом на сектора, чтобы не допустить возможное распространение огня. Артур Парфенчиков поручил пробурить скважину, чтобы организовать бесперебойную подачу воды.