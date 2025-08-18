Медтехника приобретена в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Медучреждения Московской области получили более 50 единиц оборудования для проведения сердечно-легочной реанимации. Медтехника поступила в Истринскую, Химкинскую, Одинцовскую и другие больницы региона, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"Дефибрилляторы применяются при опасных нарушениях сердечного ритма. С начала года в больницы региона уже поступила 51 единица такой медтехники. До конца года поставим еще 29 единиц на сумму более 32 млн рублей", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения Максима Забелина.

В министерстве уточнили, что новые дефибрилляторы уже поступили в девять медучреждений региона, в том числе в Видновскую, Истринскую, Одинцовскую, Химкинскую и другие больницы.

Как подчеркнули в пресс-службе, медтехника приобретена в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.