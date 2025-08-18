В Подмосковье более 3,2 тыс. многодетных семей получили льготы на парковку

На одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 3,2 тыс. многодетных семей Московской области получили разрешение бесплатно парковаться на платных парковках Подмосковья. Оформить льготу можно на региональном портале госуслуг, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"На региональном портале государственных услуг более 3,2 тыс. многодетных семей Московской области получили разрешение на бесплатную парковку в регионе. <...> Льготные разрешения в основном получили легковые автомобили, а также девять машин категории М2, куда входят микроавтобусы", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что оформить льготное парковочное разрешение многодетные семьи из Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Для удобства заявителей при подаче документов подключены подсказки, а искусственный интеллект проверяет приложенные документы, которые помогают заявителям в подаче документов и снижают процент отказа.