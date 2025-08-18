В Магнитогорске запустили терапию для предотвращения повторного сиротства

В проекте психологической помощи особое внимание уделили совместным мероприятиям, способствующим развитию доверия и коммуникации в приемных семьях

ЧЕЛЯБИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Первый на Урале проект психологической помощи приемным семьям, который включает в себя терапию с использованием сказок и кулинарных мастер-классов, запустили в Магнитогорске Челябинской области. Он поможет решить проблему повторного сиротства, когда приемные семьи возвращают детей в детский дом, сообщили ТАСС в руководстве проекта.

"Специальная военная операция изменила жизнь тысяч семей. Многие дети, оставшиеся без попечения родителей из-за трагических событий, обрели новый дом в приемных и опекаемых семьях. Но адаптация - сложный процесс, и эмоциональное выгорание родителей становится реальной проблемой. Для решения, в том числе, этой проблемы и других схожих проблем мы запустили проект психологической помощи для приемных и опекаемых семей "Бабушка на час - помощь маме 2.0", - сказали в руководстве проекта.

Там пояснили, что, по данным опроса (март 2025 года), 86% приемных родителей Магнитогорска нуждаются в психологической помощи, 53% отмечают необходимость поддержки для детей (при этом на фоне геополитической обстановки уровень тревожности в семьях растет). Это приводит к тому, что возникает так называемое вторичное (повторное) сиротство, когда приемные родители возвращают приемного ребенка в детский дом.

"Наша программа уникальна для Урала, так как включает в себя терапию в виде кулинарных мастер-классов, арт-терапию, сказкотерапию и психологическую помощь. Мы создаем условия для укрепления эмоциональных связей между детьми и взрослыми в приемных и опекаемых семьях. Участники - 120 приемных родителей и опекунов, а также 200 приемных и опекаемых детей, которые будут вовлечены в творческую и досуговую деятельность в течение 12 месяцев", - рассказали в руководстве проекта.

Собеседница агентства отметила, что особое внимание уделено совместным мероприятиям, способствующим развитию доверия и коммуникации в приемных семьях. Реализация проекта позволит повысить стрессоустойчивость родителей, улучшить эмоциональное состояние детей и укрепить внутрисемейные отношения. Принять участие в проекте могут родители и опекуны детей (также детей с ОВЗ), детей-инвалидов, сами дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в Магнитогорске.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов автономной некоммерческой организацией "Родительский совет", которая функционирует при управлении образования администрации Магнитогорска.