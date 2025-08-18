Площадки помогают студентам осваивать навыки проектирования и конструирования, заниматься научными исследованиями и разработками для промышленности

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Систему студенческих конструкторских бюро, которые призваны помочь реальному сектору экономики в решении инженерных задач, внедряют в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Развиваем систему непрерывного инженерного образования. Особое внимание уделяем работе студенческих конструкторских бюро. Это не просто учебные лаборатории, а площадки, где студенты осваивают навыки проектирования и конструирования и занимаются научными исследованиями и разработками для промышленности. Систему студенческих конструкторских бюро активно внедряют в Ярославском государственном техническом университете (ЯГТУ)", - сообщил Евраев.

По его словам, на базе университета идет создание двух новых подразделений, где будущие специалисты смогут работать над архитектурными проектами, а также решать актуальные задачи в судостроении, двигателестроении, химии и новых материалах. Среди индустриальных партнеров вуза - ведущие предприятия не только Ярославской области, но и России.

Студенческое конструкторское бюро объединяют студентов СПО и вузов, школьников, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, рабочих и инженеров до 35 лет, которые активно участвуют в прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, в том числе 3D-моделировании, аэрокосмической инженерии, БПЛА, машиностроение и других направлениях.