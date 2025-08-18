Он был установлен Российским военно-историческим обществом в 2014 году, сообщил помощник президента РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Дефекты в фундаменте памятника героям Первой мировой войны обнаружили во Пскове. О рестраврации памятника и устранении разрушений сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Слушатель позвонил в эфир радио Sputnik: разрушается памятник Героям Первой мировой в Пскове... Проверили. Обнаружили дефекты в фундаменте. Губернатор [Псковской области] М. Ведерников оперативно пообещал устранить. Теперь все в порядке", - сообщил Мединский в своем Telegram-канале.

Помощник президента напомнил, что памятник установлен РВИО в 2014 году в память о 100-летии начала Первой мировой войны. Он отражает знамя Псковского пехотного полка, героически сражавшегося в 1914-1917 годах.