На Аллее Героев Военно-мемориального комплекса собрались родные и близкие погибшего, представители власти, духовенства, военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил РФ

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Память Героя Российской Федерации подполковника Сергея Чебнёва почтили в Калининграде в годовщину его героической гибели в ходе специальной военной операции. Здесь, у могилы отважного офицера, состоялся памятный митинг, сообщила пресс-служба правительства области.

"В понедельник, 18 августа, на Аллее Героев Военно-мемориального комплекса в поселке Медведевке под Калининградом собрались родные и близкие погибшего, представители власти, духовенства, военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил РФ", - говорится в сообщении.

Выступая на митинге, губернатор Алексей Беспрозванных подчеркнул, что жизнь и подвиг Сергея Чебнёва - "яркий пример патриотизма и любви к Родине, особенно для подрастающего поколения". "Он отдал жизнь, защищая наши ценности, культуру, мирное население и будущее. Мы продолжаем его дело и уверены в нашей победе", - сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул важность увековечивания памяти героев специальной военной операции. Он сообщил о планах присвоить имя Чебнёва одной из улиц и школе в Калининграде, в учебном заведении установить памятник герою и открыть музей.

Участники церемонии почтили минутой молчания всех воинов, похороненных на территории Военно-мемориального комплекса в Медведевке. К могиле Сергея Чебнёва были возложены цветы.

О подвиге

Подполковник Чебнёв (позывной "Отмель") на момент начала СВО на службе в армии не состоял, он пришел в военкомат добровольцем по мобилизации. Он возглавил батальон и выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области. В 2022 году он был награжден медалью Суворова, в 2023 году - медалью "За отвагу", в 2024 году - орденом Мужества.

Звание Героя России было присвоено ему (посмертно) за подвиг в Курской области в августе 2024 года. Подполковник 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня, удерживая позиции вблизи Суджи. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС. 18 августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО Himars, высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнёв принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнёва задержали наступление боевиков, обеспечили возможность для ВС РФ перебросить резервы.

Президент России Владимир Путин вручил награду вдове военнослужащего.