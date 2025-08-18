Ожидаются грозы и град

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Теплая погода, которая будет сопровождаться грозами, ливнями и градом, прогнозируется в регионах Приволжского федерального округа на этой неделе. Об этом сообщили ТАСС в региональных центрах геоинформационных систем, ГУ МЧС и Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

После грозовых ливней и некоторого похолодания летняя погода с 30-градусной жарой и ярким солнцем в понедельник вновь вернулась в Оренбургскую область. Плюс 26-31 градус синоптики прогнозируют и во вторник. По данным Приволжского УГМС, в среду и в четверг в Оренбуржье похолодает до плюс 7-14 градусов ночью и плюс 20-27 градусов днем. Облачная с прояснениями погода ожидается в ближайшие дни в Чувашии, следует из данных регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В период 18-20 августа в республике днем ожидается плюс 26 градусов.

На этой неделе синоптики не обещают в Пермском крае существенного похолодания, температура воздуха будет на 2,5-3 градуса выше нормы, а местами на юго-западе - даже в два раза, сообщает пермский центр геоинформационных систем (ГИС-центр). В ночь на вторник через северные и центральные районы края пройдет теплый фронт, а ближе к вечеру - холодный фронт. Из-за облачности и дождей дневной прогрев будет слабым - плюс 17-22 градуса, в Перми - около плюс 20 градусов. Ночь на среду будет теплая - плюс 11-16 градусов, а днем особенно потеплеет на северо-западе региона - до плюс 22 градусов, на остальной территории края будет 18-20 градусов тепла. Четверг будет солнечным с температурой воздуха до плюс 23 градусов. В пятницу температурный фон сохранится в пределах плюс 18-23 градусов, а в выходные дни прогнозируется кратковременный вынос тепла и повышение температуры воздуха до плюс 22-27 градусов.

В Самарской области в понедельник потеплело до плюс 30 градусов. По данным Приволжского УГМС, стремительное нарастание температурного фона вызвано затоком теплого воздуха из южных широт. Но уже во вторник ожидается резкое снижение температуры воздуха до плюс 19 градусов, пройдут дожди. В среду и четверг ожидается плюс 22-24 градуса, а с пятницы в регион вернется жара. В выходные воздух прогреется до 31 градуса.

Влияние антициклона распространяется и на Саратовскую область, где тоже потеплело после небольшого похолодания. По данным синоптиков, в течение недели столбики термометров в регионе будут подниматься до плюс 28-32 градусов. И только во вторник и среду температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. По данным кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Кирове во вторник и среду температура воздуха составит плюс 19-22 градуса, в четверг столбики термометров опустятся до плюс 18-20 градусов.

Град, дожди и грозы

В Ульяновской области в понедельник днем прошел сильный град с ливнем. В социальных сетях и местных Telegram-каналах появились фотографии очевидцев, которые сообщают о градинах размером с куриное яйцо. В одном из Telegram-каналов говорится, что град пробил тканевый навес качели в частном доме в Ленинском районе Ульяновска.

ГУ МЧС по Ульяновской области распространило штормовое предупреждение, согласно которому до конца суток местами возможен шквал до 25 м/с и крупный град. Ночью и днем 19 августа, по данным ведомства, ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра составят до 22 м/с. Штормовое предупреждение объявлено и в Самарской области. В ночь на вторник и днем 19 августа ожидаются гроза, ливень, шквал 17-22 м/с и град.

Во вторник кратковременный дождь ожидается в большинстве районов Оренбургской области. На северо-западе региона будет значительно прохладнее, а дожди сильнее. В предупреждении экстренных служб также говорится о ветре с порывами до 18-20 м/с, грозе и граде. В среду и четверг вновь возможны осадки и гроза.

В Пермском крае ночью и утром в понедельник на большей части региона прошли дожди при температуре воздуха до плюс 22 градусов. Днем 18 августа на большей части Прикамья - грозы. Во вторник ожидаются грозы на большей части региона, кроме севера и востока, сильные дожди - на западе. В четверг вечером вновь могут начаться дожди с грозами на северо-западе. В пятницу, предварительно, ожидается прохождение холодного фронта с дождями и вероятными грозами в центральных районах края. Кратковременные дожди прогнозируются 18-20 августа и в Чувашии. По данным кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Кирове в четверг днем пройдет кратковременный дождь.

Пожароопасность и закрытие сезона

Как сообщает Приволжское УГМС, прошедшие на прошлой неделе дожди сняли уровень пожарной опасности в большинстве районов Саратовской области до 1-2 класса. Чрезвычайная пожарная опасность 5 класса сохраняется только в Балашовском районе. В дальнейшем прогнозируется постепенное увеличение пожарной опасности в регионе.

Несмотря на похолодание, в Оренбургской области спасатели продолжают регистрировать несчастные случаи на воде. Всего с начала 2025 года зарегистрировано 46 происшествий на водных объектах, погибли 42 человека, в том числе семь несовершеннолетних. Спасены были 18 человек, в том числе восемь детей.

В Чебоксарах на пляжах в преддверии нового учебного года усилили проверки с участием подразделений по делам несовершеннолетних и представителей охраны общественного порядка.