МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Во втором Всероссийском фестивале современной военной песни "Голос фронта", который откроется 22 августа в Ростове-на-Дону, примут участие 100 человек, в том числе участники СВО. Об этом ТАСС сообщили в АНО "Центр медиастратегий".

"К участию приглашались авторы-исполнители, творческие коллективы, участники и ветераны СВО, владеющие навыками исполнительского мастерства, независимо от статуса, опыта, профессионализма. Более чем из 3 000 заявок жюри отобрало 100 лучших. Эти исполнители приедут в донскую столицу, чтобы побороться за победу", - говорится в сообщении.

Жюри фестиваля возглавляет заслуженный артист России, музыкант, композитор, продюсер Сергей Войтенко. Также в состав жюри вошли сербский журналист-международник, продюсер документального кино, генеральный директор белградского медиацентра "Русский экспресс" Горан Шимпрага и руководитель штаба Ростовского патриотического движения "Дороги славы - наша история", художественный руководитель концертного ансамбля "Успех" Ася Компаниец.