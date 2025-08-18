Всего в Московской области к отопительному сезону необходимо подготовить более 51,3 тыс. многоквартирных домов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Модернизацию элементов системы теплоснабжения в городских округах Московской области планируют завершить до 15 сентября. В результате проводимых работ будет улучшено качество подачи тепла для жильцов более 23 тыс. многоквартирных домов в регионе, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В программе модернизации на этот год у нас свыше 500 объектов. Это котельные, центральные тепловые пункты, 352 км теплосетей, которые в общей сложности обеспечивают отоплением 3,7 млн жителей Подмосковья. Но помимо модернизируемых объектов, безусловно, к зиме готовим всю систему теплоснабжения региона - она включает свыше 2,7 тыс. объектов и более 10 тыс. км тепловых сетей. Системы водоснабжения также играют важную роль в ОЗП, подают воду для отопления, а значит, должны быть на особом контроле сейчас. До 15 сентября необходимо завершить все регламентные работы, включая замену задвижек, установку частотников, промывку резервуаров чистой воды и т. д.", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что осенью в Подмосковье планируют закончить реконструкцию и строительство 85 котельных, 22 центрально-тепловых пунктов, а также перекладку и капремонт свыше 350 км теплосетей. Это позволит улучшить качество теплоснабжения для жителей 23,3 тыс. многоквартирных домов.

"На сегодняшний день у нас в работе 492 объекта, уже врезано 132 км сетей разного диаметра, а также 30 котельных и 60 котлов. 15 сентября мы должны завершить подготовку к осенне-зимнему периоду, обеспечить системы теплопотребления химически очищенной водой и начать пробные топки, по результатам которых будут составлены акты с недочетами, которые потом важно оперативно устранить. Риска начала осенне-зимнего периода мы не видим", - сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба.

В сообщении уточняется, что всего в Подмосковье к отопительному сезону необходимо подготовить более 51,3 тыс. многоквартирных домов, свыше 6,2 тыс. соцобъектов, более 2,7 тыс. объектов теплоснабжения, 10,6 тыс. км теплосетей, почти 42,5 км - газоснабжения, 18,5 км сетей водоснабжения и более 14,2 - водоотведения.