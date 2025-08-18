Она выросла на 0,7%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Работа по упорядочению границ в РФ позволила к началу 2025 года увеличить площадь земель населенных пунктов в России на 151,6 тыс. га - почти до 21,9 млн га, свидетельствуют материалы совместного доклада Росреестра, ППК "Роскадастр" и некоторых федеральных служб о состоянии и использовании земель в РФ в 2024 году. Таким образом, площадь населенных пунктов выросла на 0,7%.

"На 1 января 2025 года площадь земель, отнесенных к данной категории, в целом по России составила 21 862,5 тыс. га. По состоянию на 1 января 2024 года площадь земель, отнесенных к данной категории, в целом по России составила 21 710,9 тыс. га. Увеличение площади на 151,6 тыс. га в сравнении с предшествующим годом отражает результаты проведенных работ по упорядочению, установлению и утверждению границ городских и сельских населенных пунктов", - отмечается в материалах.

Площадь сельских населенных пунктов увеличилась на 154,2 тыс. га - с 12,6 млн га до 12,8 млн га. Площадь городских населенных пунктов уменьшилась незначительно - на 2,6 тыс. га - до 9,04 млн га., площадь земель сельхозназначения снизилась на 838,4 тыс. га - со 130 млн га до 374,1 млн га. В основном это связано с их переводом в категорию земель лесного фонда, говорится в исследовании.

"Земельные ресурсы - главное достояние нашей страны, и задача Росреестра совместно с профильными органами власти - повысить эффективность их использования в соответствии с поручениями президента и правительства России. Для этого совершенствуется законодательство, создается цифровая платформа "Национальная система пространственных данных", формируется "Банк земли", в оборот вовлекаются неиспользуемые участки", - приводятся в материалах слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

На начало 2025 года на 213,1 тыс. выросло количество граждан, обеспеченных земельными участками для индивидуального жилищного строительства - с 10,7 млн человек до почти до 10,9 млн человек. Наибольшее количество владельцев таких участков зафиксировано в Московской области, Краснодарском крае, Ростовской, Свердловской и Кемеровской областях, а также в Республике Крым.