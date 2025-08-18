Благодаря этой цифровой системе экстренные службы будут мгновенно получать информацию о типе происшествия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Первые ходовые испытания новой цифровой системы связи при бедствии на воде от отечественного разработчика прошли в акватории Ладожского озера, сообщили ТАСС в пресс-службе научно-производственного предприятия "НавМарин".

"Испытания проходили в акватории Ладожского озера и реки Невы в районе города Шлиссельбург. В испытаниях приняли участие представители НПП НавМарин, как разработчика системы ЦССБ, и представители Администрации "Волго-Балт" на базе Шлиссельбургского узла связи", - сообщили в пресс-службе.

Главной особенностью системы станет то, что она позволит принимать и отправлять сигнал о ЧП на судне в цифровом формате. Таким образом, экстренные службы будут мгновенно получать информацию о типе происшествия на судне (захват судна, пожар, посадка на мель), его координатах, а также видеть данный объект на карте в режиме реального времени. Используемые сегодня технологии на водном транспорте не позволяют получать такую информацию. Помимо береговой части системы ЦССБ, установленной на узле связи, испытуемое оборудование также было установлено на пассажирский теплоход и прогулочный катер.

"Успешное завершение данных испытаний - это логический шаг, направленный на повышение уровня безопасности на воде. Поэтапный процесс внедрения ЦССБ означает, что процесс цифровизации наконец-то дошел до столь консервативной сферы как речные перевозки. Стандарт связи на воде не менялся с середины прошлого века. Он был эффективен для своего времени и решал возлагавшиеся на него задачи, но сегодня, в борьбе за новые грузы на воде и безопасность пассажиров/ экипажа, мы вынуждены внедрять передовые решения. Таким образом ЦССБ - это фактически ответ на запросы времени", - отметил президент Научно-производственного предприятия "НавМарин", (разработчик системы ЦССБ) Алексей Мигалин.

О многих ЧП, которые происходят на воде, службы узнают по акустической связи. О том, что судно село на мель, становится известно после сообщения по рации или звонка по мобильному телефону. Однако на ряде направлений водных путей акустическая связь может быть недоступна - мобильное покрытие отсутствует, а на радиосигнал никто не ответит. ЦССБ автоматически отправит все необходимые данные о ЧП, так что другие суда и МЧС смогут выдвинуться для помощи без установления акустического контакта.