Граждан призвали доверять информации из официальных источников

БЕЛГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Сообщение о якобы планируемой атаке ВСУ на Белгород при помощи более 1 тыс. дронов не соответствует действительности. Распространяемый от имени главы города Валентина Демидова фейк создан при помощи нейросети, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Противник продолжает информационные атаки для дестабилизации обстановки в городе и регионе. В нескольких каналах опубликовано видео, созданное с использованием нейросетей, где информация подается от имени мэра Белгорода Валентина Демидова. Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица, что свидетельствует о применении технологии дипфейка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные материалы направлены на распространение дезинформации. "Будьте предельно осторожны, доверяйте информации исключительно из официальных, проверенных источников", - добавили в мэрии.

На фейковом видео сообщается о якобы планируемом ударе по Белгороду с помощью более 1 тыс. дронов и о переводе всех служб города в режим повышенной готовности.