Всего на "Кардо" приедет 11 амбассадоров из России и 11 из других стран

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Амбассадоры международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо" впервые ознакомятся с социальными проектами Ставрополья. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила руководитель международной службы премии Ольга Чебыкина.

"В этом году мы решили создать полезную программу [для амбассадоров], чтобы у ребят было больше времени посмотреть на социальные проекты в Российской Федерации, а у русских ребят была возможность углубить свои знания и посмотреть, что можно было бы сделать дополнительно", - сообщила Чебыкина.

По ее словам, участников разделят на три группы, для каждой предусмотрена разная программа. "Мы разделили участников на три группы, каждая из которых будет заниматься какой-то определенной полезной деятельностью. Первая группа поедет смотреть наши музеи, знакомиться с русской культурой, узнать немножко больше о России, а русские ребята узнают Ставропольский край. Вторая группа будет участвовать в разных танцевальных мастер-классах, в этом направлении они увидят какие-то перспективы развития. Третья группа - это ребята, которые поедут в приют для бездомных собак и узнают, какие можно социальные проекты вместе создавать здесь, а также мы поедем к деткам, которые больны туберкулезом", - добавила спикер.

Она также отметила, что всего на "Кардо" приедет 11 амбассадоров из России и 11 из других стран.

"Кардо" - международная конкурс-премия развития уличной культуры и спорта президентской платформы "Россия - страна возможностей", учреждена в 2018 году для поддержки талантов в этой сфере. В 2025 году финал конкурс-премии пройдет в Ставрополе с 21 по 24 августа. Участниками станут около 3 тыс. человек из более 50 стран.