Со стороны Тамани находится 110 транспортных средств, со стороны Керчи - 1 145

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. В очередях к подходам к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи находятся 1 245 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

К 15:00 мск в очередях со стороны Тамани и Керчи находилось более 2,3 тыс. автомобилей.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 145 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении по состоянию на 18:00 мск.